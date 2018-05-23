Чорноморець - Полтава: де дивитися перший матч плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі

23-го травня в першому матчі плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі зійдуться зіграють Чорноморець і Полтава.

Початок гри - о 19:00.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.

Як відомо, раніше ФФУ пояснила призначення Арановського на матч Чорноморець - Полтава.