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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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23.05.2018  18:03

Чорноморець - Полтава: де дивитися перший матч плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі

 

23-го травня в першому матчі плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі зійдуться зіграють Чорноморець і Полтава.

Початок гри - о 19:00.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.

Як відомо, раніше ФФУ пояснила призначення Арановського на матч Чорноморець - Полтава.





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