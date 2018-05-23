Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
280 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 18:03
Чорноморець - Полтава: де дивитися перший матч плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі
23-го травня в першому матчі плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі зійдуться зіграють Чорноморець і Полтава.
Початок гри - о 19:00.
Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.
Як відомо, раніше ФФУ пояснила призначення Арановського на матч Чорноморець - Полтава.
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