Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 18:28
Алієв розповів, як годував легіонерів бананами, а також про штрафи в Динамо. ВІДЕО
|Олександр Алієв
Головний тренер ФК Хмельницький Олександр Алієв розповів, як він "травив" легіонерів у Динамо і про те, як приїжджав додому за пару хвилин до 24:00, щоб уникнути штрафу.
Як відомо, раніше Алієв розповів, чому у нього будуть проблеми при отриманні тренерської ліцензії.
Також нещодавно Алієв поскаржився на суддівство в аматорах.
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