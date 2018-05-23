Алієв розповів, як годував легіонерів бананами, а також про штрафи в Динамо. ВІДЕО

Олександр Алієв

Головний тренер ФК Хмельницький Олександр Алієв розповів, як він "травив" легіонерів у Динамо і про те, як приїжджав додому за пару хвилин до 24:00, щоб уникнути штрафу.

Як відомо, раніше Алієв розповів, чому у нього будуть проблеми при отриманні тренерської ліцензії.

Також нещодавно Алієв поскаржився на суддівство в аматорах.