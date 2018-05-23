Олександрія зробила офіційну заяву щодо інформації про участь у договорняках

Олександрія зробила офіційну заяву щодо розслідування договірних матчів в Україні і опублікувала її на своєму сайті.

В брифінгу МВС щодо цих розслідувань фігурував логотип олександрійського клубу.

"Футбольний клуб Олександрія висловлює свою глибоку стурбованість щодо маніпулятивної манери подачі інформації Департаментом комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

У публікації на сайті Міністерства внутрішніх справ України від 22 травня 2018 року, розміщено скріншот відеоролика Футбол – договірні матчі, і, власне, відеоролик, у якому присутній логотип футбольного клубу Олександрія.

Дана публікація спричинила широкий резонанс у засобах масової інформації та у громадських колах, що призвело до репутаційних втрат ФК Олександрія.

Оскільки у згаданих вище матеріалах повідомляється про ймовірну причетність ФК Олександрія до договірних матчів, звертаємося до Вас із заявою надати офіційні докази або спростувати причетність футбольного клубу Олександрія та його співробітників до організації договірних матчів.

Зі свого боку, ми готові сприяти правоохоронним органам у розслідуваннях, про які говориться у зазначеній вище публікації. Наголошуємо, що на даний момент офіційних звернень від правоохоронних органів до керівництва футбольного клубу Олександрія не надходило", – вказано у заяві клубу.

Нагадаємо, що вранці 22 травня в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.

Пізніше стало відомо, що українські арбітри підозрюються в ставках на матчі за їх участі.