Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
295 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 18:55
Зірка і Десна зіграли внічию в першому матчі плей-офф УПЛ
23-го травня Зірка на своєму полі не змогла виграти у Десни в першому матчі плей-офф за право грати в наступному сезоні в УПЛ.
Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 27-го травня в Чернігові.
Чемпіонат України
Плей-офф
Перший матч
23 травня
Зірка - Десна 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 32 Волков, 1:1 – 76, автогол Фаворов
Зірка: Паст (Льопка, 46), Братков, Цюпа, Полегенько, Маткобожик, Драченко, Білоног, Загальський (Кондраков, 70), Гедж (Ямполь, 30), Чичиков, Петров
Десна: Литовка, Мостовий, Слінкін, Єрмаков, Головко, Волков (Банасевич, 69), Огиря, Фаворов (Арвеладзе, 87), Фаворов, Коберідзе, Філіппов (Безбородько, 80)
Попередження: Огиря (7), Коберідзе (83), Петров (85)
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