Зірка і Десна зіграли внічию в першому матчі плей-офф УПЛ

23-го травня Зірка на своєму полі не змогла виграти у Десни в першому матчі плей-офф за право грати в наступному сезоні в УПЛ.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 27-го травня в Чернігові.

Чемпіонат України

Плей-офф

Перший матч

23 травня

Зірка - Десна 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 32 Волков, 1:1 – 76, автогол Фаворов

Зірка: Паст (Льопка, 46), Братков, Цюпа, Полегенько, Маткобожик, Драченко, Білоног, Загальський (Кондраков, 70), Гедж (Ямполь, 30), Чичиков, Петров

Десна: Литовка, Мостовий, Слінкін, Єрмаков, Головко, Волков (Банасевич, 69), Огиря, Фаворов (Арвеладзе, 87), Фаворов, Коберідзе, Філіппов (Безбородько, 80)

Попередження: Огиря (7), Коберідзе (83), Петров (85)