Браво, Мауріціо: президент Наполі попрощався із головним тренером у Twitter
Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс попрощався із головним тренером команди Мауріціо Саррі.
Емоційні слова де Лаурентіс написав на своїй сторінці у Twitter.
"Щира подяка Мауріціо Саррі за відданість Наполі, за те, що дав команді, фанатам та місту надію та престиж, нові емоції від перемог. А головне - за те, що вам вдалося створити стиль гри, від якого у захваті у всьому світі", - написав президент клубу з Неаполя.
Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio.— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 23 травня 2018 р.
Aurelio De Laurentiis #ADL
Цікаво, що офіційної інформації про звільнення тренера ще не було.
Як відомо, Наполі програ боротьбу за скудетто Ювентусу, фінішувавши на другому місці.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Наполі очолить Карло Анчелотті.
Також повідомлялося, що Саррі може очолити Челсі із нового сезону.
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