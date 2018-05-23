Ми зробили дещо грандіозне: зірка Ліверпуля емоційно висловився про фінал Ліги чемпіонів у Києві
|Мохамед Салах (праворуч) та його партнери усіма думками про фінал ЛЧ у Києві
Ліверпуль провів чудовий сезон, а під його завершення порадував уболівальників справді чудовим досягненням.
Про це напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів-2017/18 проти Реала у Києві заявив зірковий нападник англійської команди Мохамед Салах.
"З мого першого дня у команді я вірив в успіх на сто відсотків. А наша команда стає краще з кожним матчем, тому ми зробили щось грандіозне - потрапили у фінал Ліги чемпіонів.
"Зараз ми усі схвильовані - наше місто і уся команда, але нам треба повністю сконцентруватися на грі, щоб допустити якомога менше помилок", - цитує єгипетського легіонера офіційний сайт червоних.
Нагадаємо, Салах перейшов у Ліверпуль з Роми напередодні сезону-2017/18.
У поточному розіграші Ліги чемпіонів Салах провів 14 матчів, відзначившись 11 голами.
Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.
Раніше про протистояння з Реалом у доволі оригінальному стилі висловився керманич Ліверпуля Юрген Клопп.
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