Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
352 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 20:42
Динамівці не візьмуть участь у двох матчах збірної України: названо причину
|Віктор Циганков
Представники Динамо у збірній України Віктор Циганков та Володимир Шепелєв пропустять спаринги з Марокко та Албанією.
Про це стало відомо після того, як футболісти пройшли медогляд у розташуванні збірної у Харкові, пише офіційний сайт ФФУ.
Про те, що саме сталося із півзахисниками, не уточнюється.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що через травму у матчі збірної пропустить Віталій Буяльський. Замість нього у команду Андрій Шевченко запросив Сергія Сидорчука.
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