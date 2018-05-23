Динамівці не візьмуть участь у двох матчах збірної України: названо причину

Віктор Циганков

Представники Динамо у збірній України Віктор Циганков та Володимир Шепелєв пропустять спаринги з Марокко та Албанією.

Про це стало відомо після того, як футболісти пройшли медогляд у розташуванні збірної у Харкові, пише офіційний сайт ФФУ.

Про те, що саме сталося із півзахисниками, не уточнюється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через травму у матчі збірної пропустить Віталій Буяльський. Замість нього у команду Андрій Шевченко запросив Сергія Сидорчука.