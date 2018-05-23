Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
412 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 21:23
Чорноморець обіграв Полтаву у першому стиковому матчі
|Чорноморець в Одесі здолав представника Першої ліги/football.ua
Одеський Чорноморець обіграв Полтаву 1:0 у першому матчі за право виступати у Прем'єр-лізі-2018/19.
Переможний гол на свій рахунок записав Кирило Ковалець, який на 37-й хвилині поєдинку вразив ворота суперника зі штрафного красивим ударом.
Другий матч протистояння відбудеться 27 травня у Полтаві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в іншому поєдинку плей-офф за вихід в УПЛ Десна та Зірка розписали мирову.
Як відомо, пряму путівку в УПЛ на наступний сезон здобув чемпіон Першої ліги Арсенал-Київ.
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