Чорноморець обіграв Полтаву у першому стиковому матчі

Чорноморець в Одесі здолав представника Першої ліги/football.ua

Одеський Чорноморець обіграв Полтаву 1:0 у першому матчі за право виступати у Прем'єр-лізі-2018/19.

Переможний гол на свій рахунок записав Кирило Ковалець, який на 37-й хвилині поєдинку вразив ворота суперника зі штрафного красивим ударом.

Другий матч протистояння відбудеться 27 травня у Полтаві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в іншому поєдинку плей-офф за вихід в УПЛ Десна та Зірка розписали мирову.

Як відомо, пряму путівку в УПЛ на наступний сезон здобув чемпіон Першої ліги Арсенал-Київ.