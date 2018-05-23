У Наполі представили нового головного тренера
|Карло Анчелотті та президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс
У Наполі призначили нового головного тренера.
Як і повідомлялося раніше, біля керма команди з Неаполя встав знаменитий та титулований Карло Анчелотті.
Анчелотті, який у минулому сезоні залишив посаду головного тренера Баварії, вже прокоментував своє призначення.
"Щасливий повернутися в свою країну і зробити це завдяки одній із найкращих команд Італії. Я готовий віддавати Наполі усі свої знання і весь свій досвід. Я дуже схвильований цим новим викликом і відкриваю для себе нову главу у першості Серії А", - заявив Анчелотті.
#WelcomeCarlo 💙@MrAncelotti pic.twitter.com/u3jKVEZa78— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 23 травня 2018 р.
Анчелотті до приходу у Наполі тренував Баварію, а до цього керував Реалом. В Італії Карло працював у Реджані, Пармі, Ювентусі та Мілані.
Нагадаємо, раніше президент Наполі у Твіттер написав слова подяки попередньому керманичу команди Мауріціо Саррі.
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