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23.05.2018  21:41

У Наполі представили нового головного тренера

 Карло Анчелотті та президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс

У Наполі призначили нового головного тренера.

Як і повідомлялося раніше, біля керма команди з Неаполя встав знаменитий та титулований Карло Анчелотті

Анчелотті, який у минулому сезоні залишив посаду головного тренера Баварії, вже прокоментував своє призначення. 

"Щасливий повернутися в свою країну і зробити це завдяки одній із найкращих команд Італії. Я готовий віддавати Наполі усі свої знання і весь свій досвід. Я дуже схвильований цим новим викликом і відкриваю для себе нову главу у першості Серії А", - заявив Анчелотті.

Анчелотті до приходу у Наполі тренував Баварію, а до цього керував Реалом. В Італії Карло працював у Реджані, Пармі, Ювентусі та Мілані. 

Нагадаємо, раніше президент Наполі у Твіттер написав слова подяки попередньому керманичу команди Мауріціо Саррі.





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