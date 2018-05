Борщ, вареники, парк Шевченка: у Ліверпулі створили короткий відео-гід по Києву

Уболівальники Ліверпуля отримали можливість познайомитися із Києвом, який прийматиме фінал Ліги чемпіонів-2017/18 між англійцями та Реалом.

На Twitter червоних з'явився короткий відео-гід по місту під назвою "Все, що треба знати про Київ".

Автори відео назвали основні страви національної кухні - вареники, борщ та деруни, показали найцікавіші на їхню думку місця у місті та надали ще декілька важливих фактів.

Наприклад, усі, хто зібрався їхати підтримати Ліверпуль у Київ, будуть знати, що за 100 гривень їм прийдеться віддати трохи більш 2,5 фунтів стерлінгів, а також те, що Арсенальна - найглибша станція метро у світі. До того ж, фанатів червоних попередили, що їхня фан-зона розташована у парку Шевченка у центрі Києва.

All you need to know about Ukraine's capital. 🇺🇦https://t.co/gRlyjXgZAm pic.twitter.com/93X7Xeu7bw