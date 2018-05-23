Борщ, вареники, парк Шевченка: у Ліверпулі створили короткий відео-гід по Києву
Уболівальники Ліверпуля отримали можливість познайомитися із Києвом, який прийматиме фінал Ліги чемпіонів-2017/18 між англійцями та Реалом.
На Twitter червоних з'явився короткий відео-гід по місту під назвою "Все, що треба знати про Київ".
Автори відео назвали основні страви національної кухні - вареники, борщ та деруни, показали найцікавіші на їхню думку місця у місті та надали ще декілька важливих фактів.
Наприклад, усі, хто зібрався їхати підтримати Ліверпуль у Київ, будуть знати, що за 100 гривень їм прийдеться віддати трохи більш 2,5 фунтів стерлінгів, а також те, що Арсенальна - найглибша станція метро у світі. До того ж, фанатів червоних попередили, що їхня фан-зона розташована у парку Шевченка у центрі Києва.
All you need to know about Ukraine's capital. 🇺🇦https://t.co/gRlyjXgZAm pic.twitter.com/93X7Xeu7bw— Liverpool FC (@LFC) 22 травня 2018 р.
Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.
Раніше про протистояння з Реалом у доволі оригінальному стилі висловився керманич Ліверпуля Юрген Клопп.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій