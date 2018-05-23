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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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23.05.2018  22:44

Тренер Зірки про нічию із Десною: На жаль, не вдалося зробити заділ перед грою у Чернігові

 Гравці Зірки (у жовтих футболках) не змогли обіграти представника Першої ліги

Гравці Зірки у першому стиковому матчі за право грати в УПЛ у наступному сезоні проти Десни (1:1) часто втрачали концентрацію на полі. 

Про це після гри у Кропивницькому 23 травня заявив головний тренер команди Роман Монарьов. 

"Готувалися до цього поєдинку, розуміли, що важливо зробити хороший заділ перед матчем-відповіддю. Але не вдалося. Місцями володіли перевагою, навіть домінували, створили гольові моменти, але не реалізували їх", - розповів керманич Зірки. 

"Не сподобалася концентрація при переході від оборони до атаки, деяки футболісти недопрацьовували на своїх позиціях. Через це шкутильгала цілісність гри та компактність. Коли одна людина випадає, це вже проблема. А у нас випадав не один гравець. За таких розкладів було важко контролювати гру, пропускали контратаки і врешті-решт дали супернику забити гол у той момент, коли володіли перевагою - через програні позиції та єдиноборства. Спробуємо провести роботу над помилками та вирішити позитивно підсумок протистояння", - додав Монарьов.   

Нагадаємо, рахунок у матчі було відкрито на 32-й хвилині, коли відзначився хавбек гостей Олександр Волков. У другій половині другого тайму після удару суперника капітан чернігівців Денис Фаворов зрізав м'яч у власні ворота. 

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 27 травня у Чернігові. 

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