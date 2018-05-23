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680 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 22:58
Учасники фіналу Ліги чемпіонів прибули у Київ та провели тренування. ВІДЕО
Французький Ліон та німецький Вольфсбург, які зустрінуться у фіналі жіночої Ліги чемпіонів, прибули у Київ та вже провели тренування.
Заняття обох команд відбулося на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, де і буде гратися вирішальний поєдинок турніру.
Короткий епізод тренувального заняття німецької команди потрапив у соцмережі.
🙌Team work makes the dream work.@VfL_Wolfsburg— #WePlayStrong (@WePlayStrong_) 23 травня 2018 р.
💪Together #WePlayStrong pic.twitter.com/Z6LJFUYv6r
Нагадаємо, поєдинок відбудеться 24 травня о 19:00.
Як відомо, 26 травня на НСК Олімпійський Реал та Ліверпуль зіграють у вирішальному матчі Ліги чемпіонів.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій