Учасники фіналу Ліги чемпіонів прибули у Київ та провели тренування. ВІДЕО

Французький Ліон та німецький Вольфсбург, які зустрінуться у фіналі жіночої Ліги чемпіонів, прибули у Київ та вже провели тренування.

Заняття обох команд відбулося на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, де і буде гратися вирішальний поєдинок турніру.

Короткий епізод тренувального заняття німецької команди потрапив у соцмережі.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 24 травня о 19:00.

Як відомо, 26 травня на НСК Олімпійський Реал та Ліверпуль зіграють у вирішальному матчі Ліги чемпіонів.