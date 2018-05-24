Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
750 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 08:24
В міжсезоння Динамо проведе збір в Австрії
Динамо вийде з відпустки 19-го червня.
Футболісти, які будуть задіяні в національних збірних, вийдуть з відпустки трохи пізніше. 22-23-го червня команда збереться майже в повному складі.
До 30-го червня підготовка буде проходити на базі в Чапаївці, потім команда відправиться на двотижневий збір до Австрії.
По завершенні збору Динамо повернеться до Києва, де закінчить підготовку до матчу за Суперкубок України з Шахтарем, який відбудеться 21-го липня.
Раніше повідомлялося по те, коли Динамо отримає першого суперника по Лізі чемпіонів.
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