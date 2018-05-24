В міжсезоння Динамо проведе збір в Австрії

Динамо вийде з відпустки 19-го червня.

Футболісти, які будуть задіяні в національних збірних, вийдуть з відпустки трохи пізніше. 22-23-го червня команда збереться майже в повному складі.

До 30-го червня підготовка буде проходити на базі в Чапаївці, потім команда відправиться на двотижневий збір до Австрії.

По завершенні збору Динамо повернеться до Києва, де закінчить підготовку до матчу за Суперкубок України з Шахтарем, який відбудеться 21-го липня.

Раніше повідомлялося по те, коли Динамо отримає першого суперника по Лізі чемпіонів.