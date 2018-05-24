Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 08:56
Українець забив дебютний гол в Казахстані. ВІДЕО
|Ігор Худоб'як
Хавбек Акжайика Ігор Худоб'як забив перший гол в складі казахстансокй команди.
На 4-й хвилині він відкрив рахунок у матчі з Астаною 3:0.
Також в матчі брали участь українці Сергій Басов і Андрій Ткачук.
Євген Боровик провів зустріч в запасі, екс-українець Сергій Малий провів повний матч за Астану.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій