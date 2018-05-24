Українець забив дебютний гол в Казахстані. ВІДЕО

Ігор Худоб'як

Хавбек Акжайика Ігор Худоб'як забив перший гол в складі казахстансокй команди.

На 4-й хвилині він відкрив рахунок у матчі з Астаною 3:0.

Також в матчі брали участь українці Сергій Басов і Андрій Ткачук.

Євген Боровик провів зустріч в запасі, екс-українець Сергій Малий провів повний матч за Астану.