Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
326 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 09:14
Динамо цікавиться нападником Порту
|Гонсалу Пасієнсія
Київське Динамо має намір підсилитись нападником Порту Гонсалу Пасієнсією.
Київський клуб є одним з головних претендентів на 23-річного португальця, повідомляє видання Desporto ao Minuto.
Гонсалу є вихованцем Порту, виступав в оренді за такі клуби, як Академіка, Олімпіакос, Ріу Аве і Віторія Сетубал, кольори останньої він захищав до січня цього року.
У нинішньому сезоні провів за Порту 12 матчів у всіх турнірах, але забитими м'ячами не відзначався, пише football24.ua.
Раніше була інформація, що Динамо в міжсезоння проведе збір в Австрії.
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