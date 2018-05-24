Динамо цікавиться нападником Порту

Гонсалу Пасієнсія

Київське Динамо має намір підсилитись нападником Порту Гонсалу Пасієнсією.

Київський клуб є одним з головних претендентів на 23-річного португальця, повідомляє видання Desporto ao Minuto.

Гонсалу є вихованцем Порту, виступав в оренді за такі клуби, як Академіка, Олімпіакос, Ріу Аве і Віторія Сетубал, кольори останньої він захищав до січня цього року.

У нинішньому сезоні провів за Порту 12 матчів у всіх турнірах, але забитими м'ячами не відзначався, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Динамо в міжсезоння проведе збір в Австрії.