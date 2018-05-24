Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
357 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 09:32
Палмейрас прийняв пропозицію Динамо по трансферу півзахисника
|Че Че
Палмейрас прийняв пропозицію Динамо по трансферу півзахисника Данило Невеса (Че Че).
Про це повідомив спортивний директор клубу Алешандро Маттос.
"Палмейрас отримали пропозицію. Поки ми говорили з директором Динамо лише по телефону. У нас з киянами хороші відносини, які встановилися, коли ми ще купували Дуду у них", - сказав він.
"Ми погодилися на трансфер Че Че, зараз Динамо веде переговори з ним з приводу контракту. Якщо вони домовляться, незабаром пройде медобстеження і інші моменти щодо трансферу. Але в разі невдалих переговорів, ми будемо раді, що Че Че залишиться в нашій команді, він важливий гравець", - цитує Маттоса tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Динамо купує Че Че за 4,8 млн євро.
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