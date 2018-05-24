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24.05.2018  09:32

Палмейрас прийняв пропозицію Динамо по трансферу півзахисника

Че Че

Палмейрас прийняв пропозицію Динамо по трансферу півзахисника Данило Невеса (Че Че).

Про це повідомив спортивний директор клубу Алешандро Маттос.

"Палмейрас отримали пропозицію. Поки ми говорили з директором Динамо лише по телефону. У нас з киянами хороші відносини, які встановилися, коли ми ще купували Дуду у них", - сказав він.

"Ми погодилися на трансфер Че Че, зараз Динамо веде переговори з ним з приводу контракту. Якщо вони домовляться, незабаром пройде медобстеження і інші моменти щодо трансферу. Але в разі невдалих переговорів, ми будемо раді, що Че Че залишиться в нашій команді, він важливий гравець", - цитує Маттоса tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Динамо купує Че Че за 4,8 млн євро.





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