Екс-зірка Атлетико отримав 16 місяців в'язниці і 9 млн євро штрафу

Радамель Фалькао

Іспанський суд визнав екс-форварда Атлетико, а нині гравця Монако Радамеля Фалькао винним в ухиленні від сплати податків.

Колумбійського нападника засудили до 16 місяців тюрми і оштрафували на 9 млн євро.

Згідно з іспанським законодавством, при відсутності судимості раніше таке покарання не тягне за собою ув'язнення.

Фалькао звинувачують в махінаціях на суму 822 609 євро в 2012 році і 4839253 євро в 2013 році, пише tribuna.com.

32-річний форвард виступав за мадридський Атлетико з 2011 по 2013 рік.

Раніше була інформація, що Фалькао зробив скептичну заяву щодо нововведення у правила футболу.