Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
357 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 09:51
Екс-зірка Атлетико отримав 16 місяців в'язниці і 9 млн євро штрафу
|Радамель Фалькао
Іспанський суд визнав екс-форварда Атлетико, а нині гравця Монако Радамеля Фалькао винним в ухиленні від сплати податків.
Колумбійського нападника засудили до 16 місяців тюрми і оштрафували на 9 млн євро.
Згідно з іспанським законодавством, при відсутності судимості раніше таке покарання не тягне за собою ув'язнення.
Фалькао звинувачують в махінаціях на суму 822 609 євро в 2012 році і 4839253 євро в 2013 році, пише tribuna.com.
32-річний форвард виступав за мадридський Атлетико з 2011 по 2013 рік.
Раніше була інформація, що Фалькао зробив скептичну заяву щодо нововведення у правила футболу.
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