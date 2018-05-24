Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
499 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 10:23
Срна узгодив контракт з ПАОКом
|Даріо Срна
ПАОК близький до підписання захисника Шахтаря Даріо Срни.
Хорват узгодив з клубом контракт на 1 рік з опцією продовження ще на рік, повідомляє Hellas Football.
As previously reported, Darijo #Srna met with Lubos Michel. The pair have reached a deal (1 year contract with an option for a second), but the player still has to pass the medicals #PAOK— Hellas Football (@Hellas_Football) 23 травня 2018 р.
36-річний Срна найближчим часом повинен пройти медогляд.
Раніше повідомлялось, що Срна веде переговори з ПАОКом.
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