Нападник Динамо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Сербії

Дьємерсі Мбокані

Тепер вже екс-нападник Динамо Дьємерсі Мбокані може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Сербії.

Про це повідомляє novosti.rs.

Інтерес до футболіста проявляє Црвена Звезда, яка шукає заміну Ричмонду Буачі, який відправився підкорювати Китай. Сербському клубу ще належить провести переговори з Мбокані, щоб дізнатися його фінансові запити. Сам конголезець не проти такого варіанту продовження своєї кар'єри.

Також повідомляється, що Мбокані - не пріоритетна ціль Црвени Звзди на позицію форварда. Основним варіантом є Нікола Стоїлкович з Браги, а другий кандидат - аргентинець Франко Солдана із Санта-Фе, пише Динамомания.

Нагадаємо, що контракт Мбокані з Динамо закінчується протягом місяця, а нова угода підписана не буде.

Раніше Сергій Ребров відверто розповів про конфлікт із Мбокані у Динамо.