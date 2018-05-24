Нападник Динамо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Сербії
|Дьємерсі Мбокані
Тепер вже екс-нападник Динамо Дьємерсі Мбокані може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Сербії.
Про це повідомляє novosti.rs.
Інтерес до футболіста проявляє Црвена Звезда, яка шукає заміну Ричмонду Буачі, який відправився підкорювати Китай. Сербському клубу ще належить провести переговори з Мбокані, щоб дізнатися його фінансові запити. Сам конголезець не проти такого варіанту продовження своєї кар'єри.
Також повідомляється, що Мбокані - не пріоритетна ціль Црвени Звзди на позицію форварда. Основним варіантом є Нікола Стоїлкович з Браги, а другий кандидат - аргентинець Франко Солдана із Санта-Фе, пише Динамомания.
Нагадаємо, що контракт Мбокані з Динамо закінчується протягом місяця, а нова угода підписана не буде.
Раніше Сергій Ребров відверто розповів про конфлікт із Мбокані у Динамо.
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