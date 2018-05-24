Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
292 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
24.05.2018  11:25

Японський клуб оголосив про підписання Іньєсти

Андрес Іньєста

Японський клуб Віссел Кобе повідомив про підписання Андреса Іньєсти.

Деталі контракту не розголошуються. Повідомлялось, що іспанець прилетів у Японію для підписання угоди з клубом.

Раніше ESPN повідомляв, що Іньєста підпише контракт на 75 мільйонів євро.





Читай також
Стало відомо, куди поїде грати Іньєста за 90 мільйонів доларів
Іспанські ЗМІ дізналися справжню причину, чому Іньєста залишив Барселону
Іньєста: Мессі досягне набагато більшого
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
14:39
Теніс. Костюк відреагувала на прикру невдачу на Ролан Гаррос. ФОТО
14:15
Хокей. Клуби розпочали подачу заявок на участь у першості УХЛ-2018/19
13:56
Бокс. Усик - Гассієв: названо міста, де може відбутися супербій
13:16
Футбол. Срна про перехід в ПАОК: Я ні з ким нічого не підписував
13:04
Футбол. Легендарний німець може стати спортивним директором Челсі
12:52
Теніс. Костюк завершила свій виступ на Ролан Гаррос
12:38
Футбол. Півзахисник збірної України зацікавив міланський клуб
12:17
Футбол. Ето'О може продовжити кар'єру в Італії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!