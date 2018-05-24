Японський клуб оголосив про підписання Іньєсти

Андрес Іньєста

Японський клуб Віссел Кобе повідомив про підписання Андреса Іньєсти.

Деталі контракту не розголошуються. Повідомлялось, що іспанець прилетів у Японію для підписання угоди з клубом.

Раніше ESPN повідомляв, що Іньєста підпише контракт на 75 мільйонів євро.