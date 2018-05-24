Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
292 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 11:25
Японський клуб оголосив про підписання Іньєсти
|Андрес Іньєста
Японський клуб Віссел Кобе повідомив про підписання Андреса Іньєсти.
Деталі контракту не розголошуються. Повідомлялось, що іспанець прилетів у Японію для підписання угоди з клубом.
Раніше ESPN повідомляв, що Іньєста підпише контракт на 75 мільйонів євро.
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