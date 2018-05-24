Ето'О може продовжити кар'єру в Італії

Самюель Ето'О

Нападник Коньяспора Самюель Ето'О може повернутись в італійську Серію А.

За інформацією Football Italia, камерунець веде переговори з римським Лаціо.

37-річний футболіст приєднався до турецької команди в січні 2018 року і має контракт до червня 2019 року.

Форвард має досвід гри в Італії. З 2009 по 2011 роки він виступав за міланський Інтер, з яким виграв Серію А, двічі Кубок Італії та Лігу чемпіонів 2010, пише football24.ua.