Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
187 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 12:17
Ето'О може продовжити кар'єру в Італії
|Самюель Ето'О
Нападник Коньяспора Самюель Ето'О може повернутись в італійську Серію А.
За інформацією Football Italia, камерунець веде переговори з римським Лаціо.
37-річний футболіст приєднався до турецької команди в січні 2018 року і має контракт до червня 2019 року.
Форвард має досвід гри в Італії. З 2009 по 2011 роки він виступав за міланський Інтер, з яким виграв Серію А, двічі Кубок Італії та Лігу чемпіонів 2010, пише football24.ua.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій