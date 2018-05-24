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749 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 12:38
Півзахисник збірної України зацікавив міланський клуб
|Марлос
Міланський Інтер зацікавився півзахисником донецького Шахтаря Марлосом.
Про це інформує Tuttosport.
За відомостями видання, "нерадзуррі" мають намір зробити спроби підписати 29-річного хавбека "гірників" вже цього літа. Трансфер натуралізованого українця оцінюється в 12,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні Марлос забив 22 м'ячі і зробив 16 результативних передач в 41 матчі за Шахтар, пише Soccernews.ru.
Як відомо, Марлос став найкориснішим гравцем чемпіонату України за оцінками ефективності ТТД.
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