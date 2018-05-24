Півзахисник збірної України зацікавив міланський клуб

Марлос

Міланський Інтер зацікавився півзахисником донецького Шахтаря Марлосом.

Про це інформує Tuttosport.

За відомостями видання, "нерадзуррі" мають намір зробити спроби підписати 29-річного хавбека "гірників" вже цього літа. Трансфер натуралізованого українця оцінюється в 12,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні Марлос забив 22 м'ячі і зробив 16 результативних передач в 41 матчі за Шахтар, пише Soccernews.ru.

Як відомо, Марлос став найкориснішим гравцем чемпіонату України за оцінками ефективності ТТД.