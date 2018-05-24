Легендарний німець може стати спортивним директором Челсі

Міхаель Баллак

Челсі розглядає кандидатуру екс-півзахисника команди Міхаеля Баллака на пост спортивного директора клубу.

Про це повідомляє Evening Standard.

Відзначимо, що після завершення кар'єри в 2012-му році Баллак працює на телебаченні.

Крім 41-річного німця на посаду спортдиректор "синіх" також претендує колишній захисник клубу Жуліано Беллетті і Луїс Кампос з Лілля, пише ua-football.com.

Нагадаємо, Баллак виступав за Челсі в 2006-2010 роках.