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87 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 13:04
Легендарний німець може стати спортивним директором Челсі
|Міхаель Баллак
Челсі розглядає кандидатуру екс-півзахисника команди Міхаеля Баллака на пост спортивного директора клубу.
Про це повідомляє Evening Standard.
Відзначимо, що після завершення кар'єри в 2012-му році Баллак працює на телебаченні.
Крім 41-річного німця на посаду спортдиректор "синіх" також претендує колишній захисник клубу Жуліано Беллетті і Луїс Кампос з Лілля, пише ua-football.com.
Нагадаємо, Баллак виступав за Челсі в 2006-2010 роках.
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