Срна про перехід в ПАОК: Я ні з ким нічого не підписував

Даріо Срна

Даріо Срна не підтвердив інформацію про те, що він підписав контракт з ПАОКом.

Раніше, у ЗМІ з'явилась інформація, що Срна узгодив контракт з ПАОКом.

"Я ні з ким нічого не підписував, але якщо найближчим часом підпишу, то я сам про це повідомлю", – цитує Даріо tribuna.

Раніше повідомлялось, що Срна веде переговори з ПАОКом.