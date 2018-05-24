Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 13:16
Срна про перехід в ПАОК: Я ні з ким нічого не підписував
|Даріо Срна
Даріо Срна не підтвердив інформацію про те, що він підписав контракт з ПАОКом.
Раніше, у ЗМІ з'явилась інформація, що Срна узгодив контракт з ПАОКом.
"Я ні з ким нічого не підписував, але якщо найближчим часом підпишу, то я сам про це повідомлю", – цитує Даріо tribuna.
Раніше повідомлялось, що Срна веде переговори з ПАОКом.
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