Суркіс: УЄФА виступає проти пропозиції ФІФА щодо клубного чемпіонату світу
В УЄФА не у захваті від пропозиції ФІФА суттєво оновити клубний чемпіонат світу, у першу чергу збільшивши кількість його учасників.
Про це заявив член виконкому організації, віце-президент Григорій Суркіс.
"Ми обговоримо сьогодні на виконкомі УЄФА наші відносини з ФІФА. Президент Інфантіно намагається зробити сьогодні турнір, в якому братиме участь 12 європейських клубів. Але і виконком УЄФА, і президент УЄФА вважають, що це робити недоцільно, оскільки не тільки гроші на сьогоднішній день є важливою складовою у футболі", - наводить Суркіса перед початком засідання виконкому УЄФА у Києві dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, згідно із пропозицією ФІФА, з 2021 року на клубному ЧС має виступати 24 клуби, причому, більшість з них представлятиме Європу. Турнір планують проводити раз на чотири роки.
Як відомо, клубний ЧС-2017 виграв Реал, який у фінал здолав бразильський Греміу.
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