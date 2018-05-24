Суркіс: УЄФА виступає проти пропозиції ФІФА щодо клубного чемпіонату світу

В УЄФА не у захваті від пропозиції ФІФА суттєво оновити клубний чемпіонат світу, у першу чергу збільшивши кількість його учасників.

Про це заявив член виконкому організації, віце-президент Григорій Суркіс.

"Ми обговоримо сьогодні на виконкомі УЄФА наші відносини з ФІФА. Президент Інфантіно намагається зробити сьогодні турнір, в якому братиме участь 12 європейських клубів. Але і виконком УЄФА, і президент УЄФА вважають, що це робити недоцільно, оскільки не тільки гроші на сьогоднішній день є важливою складовою у футболі", - наводить Суркіса перед початком засідання виконкому УЄФА у Києві dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, згідно із пропозицією ФІФА, з 2021 року на клубному ЧС має виступати 24 клуби, причому, більшість з них представлятиме Європу. Турнір планують проводити раз на чотири роки.

Як відомо, клубний ЧС-2017 виграв Реал, який у фінал здолав бразильський Греміу.