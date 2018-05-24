Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
381 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 15:43
Гравці Чорноморця висловилися щодо суддівства скандального арбітра у стиковому матчі з Полтавою
Гравці Чорноморця залишилися задоволеними суддівством Євгена Арановського у першій стиковій грі за право грати в УПЛ проти Полтави (1:0).
Це випливає з коментарів, які дали після гри 23 травня півзахисник Кирило Ковалець та захисник Іван Бобко.
Обидва назвали суддівство досвідченого арбітра "нормальним".
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Арановський потрапив у скандал із договірними матчами.
Згодом у ФФУ заявили, що поліція зацікавилася братом судді - Віктором.
Нагадаємо, переможний гол у першому таймі матчу зі штафного забив Кирило Ковалець.
Матч-відповідь відбудеться 27 травня у Полтаві.
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