Гравці Чорноморця висловилися щодо суддівства скандального арбітра у стиковому матчі з Полтавою

Гравці Чорноморця залишилися задоволеними суддівством Євгена Арановського у першій стиковій грі за право грати в УПЛ проти Полтави (1:0).

Це випливає з коментарів, які дали після гри 23 травня півзахисник Кирило Ковалець та захисник Іван Бобко.

Обидва назвали суддівство досвідченого арбітра "нормальним".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Арановський потрапив у скандал із договірними матчами.

Згодом у ФФУ заявили, що поліція зацікавилася братом судді - Віктором.

Нагадаємо, переможний гол у першому таймі матчу зі штафного забив Кирило Ковалець.

Матч-відповідь відбудеться 27 травня у Полтаві.