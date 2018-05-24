Суркіс зробив заяву щодо фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Найголовніше завдання організаторів фіналу Ліги чемпіонів у Києві - гарні емоції та враження для гостей, які повинні захотіти згодом не раз повернутися у столицю України.

Про це заявив віце-президент УЄФА, екс-президент ФФУ Григорій Суркіс, який доклав чимало зусиль для отримання права приймати важливий та престижний матч на українській землі.

"Нам зараз слід зосередитися на тому, щоб в останні дві доби зробити все можливе, щоб не тільки на стадіоні під час матчу, а й найголовніше - до матчу, під час і після матчу - усі правоохоронні органи створили умови для того, щоб забезпечити безпеку", - заяив Суркіс.

"На мою думку, це є найголовнішим і найвизначальнішим у тому, наскільки ми сьогодні готові протидіяти глобальним викликам. Зокрема, ІДІЛ направляє певні сигнали. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб люди, які приїхали у гостинний Київ, поїхали звідси з хорошим настроєм і бажали приїхати сюди знову", - цитує віце-президента УЄФА dynamo.kiev.ua.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.