Молодий та талановитий динамівець готовий до перших випробувань у збірній України

Микола Шапаренко

Дебютант збірної України, хавбек Динамо Микола Шапаренко знає про усі традиції неформальної посвяти у головну команду країни.

Про свою очікування від приїзду до розташування синьо-жовтих він розповів у коментарі для каналу Футбол 1.

"Перш за все, хочу познайомитися з усіма партнерами по команді, показати свій рівень і на що я здатний. Буду чекати свого шансу зіграти", - каже Шапаренко.

"Я взагалі не переживаю. Я готувався, знаю, що будуть пісні. Що-небудь придумаю, щось придумаємо", - цитує 19-річного динамівця football.ua.

Нагадаємо, раніше Шапаренко відверто розповів, що відчув, коли дізнався про виклик у збірну України.

Як відомо, Шапаренко до цього виступав лише за юніорські збірні, а також за молодіжку. Зокрема 19-річний динамівець забив гол у ворота Англії у матчі кваліфікації U-21 Євро-2019 (1:2).

Додамо, що Шапаренко може взяти участь у двох матчах команди Андрія Шевченка, яка розпочне збори 23 травня у Харкові. В останній день весни у Женеві національна команда проведе матч з Марокко, а 3 червня - відбудеться спаринг із Албанією.