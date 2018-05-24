Молодий та талановитий динамівець готовий до перших випробувань у збірній України
|Микола Шапаренко
Дебютант збірної України, хавбек Динамо Микола Шапаренко знає про усі традиції неформальної посвяти у головну команду країни.
Про свою очікування від приїзду до розташування синьо-жовтих він розповів у коментарі для каналу Футбол 1.
"Перш за все, хочу познайомитися з усіма партнерами по команді, показати свій рівень і на що я здатний. Буду чекати свого шансу зіграти", - каже Шапаренко.
"Я взагалі не переживаю. Я готувався, знаю, що будуть пісні. Що-небудь придумаю, щось придумаємо", - цитує 19-річного динамівця football.ua.
Нагадаємо, раніше Шапаренко відверто розповів, що відчув, коли дізнався про виклик у збірну України.
Як відомо, Шапаренко до цього виступав лише за юніорські збірні, а також за молодіжку. Зокрема 19-річний динамівець забив гол у ворота Англії у матчі кваліфікації U-21 Євро-2019 (1:2).
Додамо, що Шапаренко може взяти участь у двох матчах команди Андрія Шевченка, яка розпочне збори 23 травня у Харкові. В останній день весни у Женеві національна команда проведе матч з Марокко, а 3 червня - відбудеться спаринг із Албанією.
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