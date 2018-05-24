Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії

Заурі Махарадзе

Луганська Зоря знайшла заміну молодому та талановитому голкіперу Андрію Луніну, який скоріше за все переїде в Італію.

У новому сезоні ворота команди Юрія Вернидуба захищатиме 25-річний Заурі Махарадзе.

Українець із грузинським паспортом виступав за Олімпік і вже підписав попередній контракт із луганцями, повідомив керманич донеччан Роман Санжар.

"Заурі підписав попередній контракт з Зорею, він переходить в луганський клуб", - цитує Санжара football.ua.

Нагадаємо, недавно уродженець Одещини Махарадзе отримав дебютний виклик у збірну Грузії.