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24.05.2018  17:40

Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії

 Заурі Махарадзе

Луганська Зоря знайшла заміну молодому та талановитому голкіперу Андрію Луніну, який скоріше за все переїде в Італію.

У новому сезоні ворота команди Юрія Вернидуба захищатиме 25-річний Заурі Махарадзе. 

Українець із грузинським паспортом виступав за Олімпік і вже підписав попередній контракт із луганцями, повідомив керманич донеччан Роман Санжар. 

"Заурі підписав попередній контракт з Зорею, він переходить в луганський клуб", - цитує Санжара football.ua.

Нагадаємо, недавно уродженець Одещини Махарадзе отримав дебютний виклик у збірну Грузії.





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