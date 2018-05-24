Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
184 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 17:40
Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії
|Заурі Махарадзе
Луганська Зоря знайшла заміну молодому та талановитому голкіперу Андрію Луніну, який скоріше за все переїде в Італію.
У новому сезоні ворота команди Юрія Вернидуба захищатиме 25-річний Заурі Махарадзе.
Українець із грузинським паспортом виступав за Олімпік і вже підписав попередній контракт із луганцями, повідомив керманич донеччан Роман Санжар.
"Заурі підписав попередній контракт з Зорею, він переходить в луганський клуб", - цитує Санжара football.ua.
Нагадаємо, недавно уродженець Одещини Махарадзе отримав дебютний виклик у збірну Грузії.
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