Стало відомо, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2019/20

На засіданні виконкому УЄФА у Києві визначено місце проведення фінального матчу сезону-2019/20 у Лізі чемпіонів.

Отже, вирішальний матч у тому розіграші прийматиме Стамбул. Гра відбудеться на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.

Зазначимо, що саме на цій арені відбувся захоплюючий фінал між Міланом та Ліверпулем (3:3, 2:3 по пен.) у сезоні-2004/05.

BREAKING: Atatürk Olimpiyat Stadı in Istanbul has been selected to host the 2019/20 #UCLfinal #UEFAExCo pic.twitter.com/24N0rGL97z