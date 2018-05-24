Стало відомо, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2019/20

Стадіон у Стамбулі приймав фінал ЛЧ у сезоні-20104/05

На засіданні виконкому УЄФА у Києві визначено місце проведення фінального матчу сезону-2019/20 у Лізі чемпіонів.

Отже, вирішальний матч у тому розіграші прийматиме Стамбул. Гра відбудеться на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.

Зазначимо, що саме на цій арені відбувся захоплюючий фінал між Міланом та Ліверпулем (3:3, 2:3 по пен.) у сезоні-2004/05.

Додамо, що фінал ЛЧ у наступному сезоні прийматиме Мадрид - гра відбудеться на стадіоні Ванда Метрополітано.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.