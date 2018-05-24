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265 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 18:10
Стало відомо, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2019/20
|Стадіон у Стамбулі приймав фінал ЛЧ у сезоні-20104/05
На засіданні виконкому УЄФА у Києві визначено місце проведення фінального матчу сезону-2019/20 у Лізі чемпіонів.
Отже, вирішальний матч у тому розіграші прийматиме Стамбул. Гра відбудеться на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.
Зазначимо, що саме на цій арені відбувся захоплюючий фінал між Міланом та Ліверпулем (3:3, 2:3 по пен.) у сезоні-2004/05.
BREAKING: Atatürk Olimpiyat Stadı in Istanbul has been selected to host the 2019/20 #UCLfinal #UEFAExCo pic.twitter.com/24N0rGL97z— UEFA (@UEFA) 24 травня 2018 р.
Додамо, що фінал ЛЧ у наступному сезоні прийматиме Мадрид - гра відбудеться на стадіоні Ванда Метрополітано.
Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.
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