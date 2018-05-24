У клубі УПЛ анонсували серйозні зміни на наступний сезон

Тренер Олімпіка Роман Санжар/ФК Олімпік

У донецькому Олімпіку буде впроваджено серйозні зміни у міжсезоння.

Про це розповів головний тренер команди Роман Санжар.

"Від того, як Олімпік спрацює в міжсезоння, залежить те, як ми будемо грати в наступному чемпіонаті. Вважаю, що нам потрібні кваліфіковані футболісти, які зможуть забезпечити ті завдання, які ми перед собою ставимо. Думаю, у нас будуть великі зміни. Якими вони будуть - подивимося далі, коли почнеться робота", - цитує Санжара football.ua.

Також керманич олімпійців додав, що скоріше за все команда відмовиться від оренди футболістів в інших клубах.

"Думаю, ми змушені будемо це робити. Тому що кваліфікованих футболістів, які будуть перебувати без клубу, дуже мало", - каже Санжар.

Нагадаємо, Олімпік завершив сезон-2017/18 на 9-му місці. У рамках 32-го туру Олімпік поступився Олександрії.

Раніше стало відомо, що Олімпік скоріше за все не втримає воротаря Заурі Махарадзе, який перейде у Зорю.