У клубі УПЛ анонсували серйозні зміни на наступний сезон
|Тренер Олімпіка Роман Санжар/ФК Олімпік
У донецькому Олімпіку буде впроваджено серйозні зміни у міжсезоння.
Про це розповів головний тренер команди Роман Санжар.
"Від того, як Олімпік спрацює в міжсезоння, залежить те, як ми будемо грати в наступному чемпіонаті. Вважаю, що нам потрібні кваліфіковані футболісти, які зможуть забезпечити ті завдання, які ми перед собою ставимо. Думаю, у нас будуть великі зміни. Якими вони будуть - подивимося далі, коли почнеться робота", - цитує Санжара football.ua.
Також керманич олімпійців додав, що скоріше за все команда відмовиться від оренди футболістів в інших клубах.
"Думаю, ми змушені будемо це робити. Тому що кваліфікованих футболістів, які будуть перебувати без клубу, дуже мало", - каже Санжар.
Нагадаємо, Олімпік завершив сезон-2017/18 на 9-му місці. У рамках 32-го туру Олімпік поступився Олександрії.
Раніше стало відомо, що Олімпік скоріше за все не втримає воротаря Заурі Махарадзе, який перейде у Зорю.
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