У ЗМІ розповіли про те, що буде із квитками на фінал Ліги чемпіонів, від яких відмовилися у Реалі
Квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві, від яких відмовилися у Реалі, не будуть передавати фанам Ліверпуля.
Мова йде про 1000 квитків на НСК Олімпійський, написав у своїй сторінці у Twitter журналіст BBC.
"УЄФА підтвердила, що Реал повернув 1000 квитків на фінал Ліги чемпіонів, але вони не віддадуть їх Ліверпулю з міркувань безпеки, - повідомив представник ЗМІ.
Раніше стало відомо, що мадридцям було виділено понад 12 тисяч квитків, проте частина уболівальників відмовилася від поїздки через те, що поїздка у Київ може виявитися задорогою для пересічних фанатів. Тоді повідомлялося, що у ряди тих, хто передумав їхати у столицю України, потрапило понад 2200 осіб.
Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.
Також стало відомо, що Реал та Ліверпуль вже вилетіли у Київ.
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