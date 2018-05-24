У ЗМІ розповіли про те, що буде із квитками на фінал Ліги чемпіонів, від яких відмовилися у Реалі

Квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві, від яких відмовилися у Реалі, не будуть передавати фанам Ліверпуля.

Мова йде про 1000 квитків на НСК Олімпійський, написав у своїй сторінці у Twitter журналіст BBC.

"УЄФА підтвердила, що Реал повернув 1000 квитків на фінал Ліги чемпіонів, але вони не віддадуть їх Ліверпулю з міркувань безпеки, - повідомив представник ЗМІ.

Раніше стало відомо, що мадридцям було виділено понад 12 тисяч квитків, проте частина уболівальників відмовилася від поїздки через те, що поїздка у Київ може виявитися задорогою для пересічних фанатів. Тоді повідомлялося, що у ряди тих, хто передумав їхати у столицю України, потрапило понад 2200 осіб.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.

Також стало відомо, що Реал та Ліверпуль вже вилетіли у Київ.