Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 19:20
Лук'янчук довикликаний у збірну замість захисника Шахтаря
|Павло Лук'янчук
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко замінив захисника Шахтаря Ярослава Ракицького Павлом Лук'янчуком із Вереса.
Про це повідомляє ФФУ.
Причиною такого рішення тренерського штабу стала травма Ракицького, яку він отримав напередодні.
Нагадаємо, що Шевченко довикликав Сидорчука до збірної.
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