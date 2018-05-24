Провал: Коваль став найгіршим футболістом чемпіонату Іспанії за версією WhoScored

Максим Коваль

Голкіпер Динамо Максим Коваль, який останні півсезону провів в іспанському Депортиво, став найгіршим серед усіх футболістів країни.

Про це повідомляє авторитетний портал WhoScored.

У рейтингу Коваль посів останнє місце серед 573 гравців, які грали в цьому сезоні. Середня оцінка Максима - 5,04.

Українець провів за Депортиво лише два матчі, пропустивши 3 голи. У першій грі він отримав пряму червону картку в першому таймі.

Раніше Коваль очолив рейтинг найпровальніших зимових трансферів в Іспанії за версією місцевого ЗМІ

Також повідомлялося, що Коваль пропустив два голи в грі проти Валенсії