Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 19:55
Провал: Коваль став найгіршим футболістом чемпіонату Іспанії за версією WhoScored
|Максим Коваль
Голкіпер Динамо Максим Коваль, який останні півсезону провів в іспанському Депортиво, став найгіршим серед усіх футболістів країни.
Про це повідомляє авторитетний портал WhoScored.
У рейтингу Коваль посів останнє місце серед 573 гравців, які грали в цьому сезоні. Середня оцінка Максима - 5,04.
Українець провів за Депортиво лише два матчі, пропустивши 3 голи. У першій грі він отримав пряму червону картку в першому таймі.
Раніше Коваль очолив рейтинг найпровальніших зимових трансферів в Іспанії за версією місцевого ЗМІ
Також повідомлялося, що Коваль пропустив два голи в грі проти Валенсії
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