Вірт може очолити аутсайдера Першої ліги

Юрій Вірт

Український тренер Юрій Вірт може повернутися до роботи в якості наставника луцької Волині.

Про це повідомляє footboom.

Волинь зацікавлена в послугах фахівця. Також повідомляється, що у Вірта є ще одна пропозиція.

Нагадаємо, що до цього Вірт працював у рівненському Вересі, після чого був звільнений керівництвом без пояснення причини.