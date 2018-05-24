Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
328 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 21:19
Вірт може очолити аутсайдера Першої ліги
|Юрій Вірт
Український тренер Юрій Вірт може повернутися до роботи в якості наставника луцької Волині.
Про це повідомляє footboom.
Волинь зацікавлена в послугах фахівця. Також повідомляється, що у Вірта є ще одна пропозиція.
Нагадаємо, що до цього Вірт працював у рівненському Вересі, після чого був звільнений керівництвом без пояснення причини.
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