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24.05.2018  22:20

Став відомий календар фінальної стадії Євро-2020

 

УЄФА оприлюднила подробиці розкладу матчів фінальної частини турніру Євро-2020.

Про це стало відомо на засіданні Виконавчого комітету організації в Києві.

Змагання триватимуть із 12 червня до 12 липня 2020 року.

1/8 фіналу
27 червня 1A – 2C, Лондон
27 червня 2A – 2B, Амстердам
28 червня 1B – 3A/D/E/F, Більбао
28 червня 1C – 3D/E/F, Будапешт
29 червня 2D – 2E, Копенгаген
29 червня 1F – 3A/B/C, Бухарест
30 червня 1E – 3A/B/C/D, Глазго
30 червня 1D – 2F, Дублін

1 і 2 липня вихідні

1/4 фіналу
3 липня Санкт-Петербург, 18:00 CET
3 липня Мюнхен, 21:00 CET
4 липня Баку, 18:00 CET
4 липня Рим, 21:00 CET

5 і 6 липня вихідні

1/2 фіналу
7 липня Лондон, 21:00 CET
8 липня Лондон, 21:00 CET

9, 10 і 11 липня вихідні

Фінал
12 липня Лондон, 21:00 CET

Нагадаємо, що Україна дізналась суперників у відборі на Євро-2020.

Також стало відомо, який канал показуватиме матчі збірної України у Лізі націй та Євро-2020.





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