Став відомий календар фінальної стадії Євро-2020
УЄФА оприлюднила подробиці розкладу матчів фінальної частини турніру Євро-2020.
Про це стало відомо на засіданні Виконавчого комітету організації в Києві.
Змагання триватимуть із 12 червня до 12 липня 2020 року.
1/8 фіналу
27 червня 1A – 2C, Лондон
27 червня 2A – 2B, Амстердам
28 червня 1B – 3A/D/E/F, Більбао
28 червня 1C – 3D/E/F, Будапешт
29 червня 2D – 2E, Копенгаген
29 червня 1F – 3A/B/C, Бухарест
30 червня 1E – 3A/B/C/D, Глазго
30 червня 1D – 2F, Дублін
1 і 2 липня вихідні
1/4 фіналу
3 липня Санкт-Петербург, 18:00 CET
3 липня Мюнхен, 21:00 CET
4 липня Баку, 18:00 CET
4 липня Рим, 21:00 CET
5 і 6 липня вихідні
1/2 фіналу
7 липня Лондон, 21:00 CET
8 липня Лондон, 21:00 CET
9, 10 і 11 липня вихідні
Фінал
12 липня Лондон, 21:00 CET
Нагадаємо, що Україна дізналась суперників у відборі на Євро-2020.
Також стало відомо, який канал показуватиме матчі збірної України у Лізі націй та Євро-2020.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій