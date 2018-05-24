Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
192 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 21:59
Агент Срни пояснив, навіщо той літав до Греції
|Даріо Срна
Захисник Шахтаря Даріо Срна літав до Греції, щоб зустрітися з друзями.
Про це повідомив агент футболіста Дамір Штімац.
"Срна приїхав до Греції, щоб зустрітися з друзями. Він не веде переговори з командою з міста Салоніки. Мій клієнт буде розглядати пропозиції", - сказав представник хорвата.
"У певний період багато європейських клубів цікавилися кандидатурою Даріо. Тепер у претендентів є унікальна можливість підписати Срну як вільного агента. У Даріо є бажання продовжити грати", - цитує Штімаца 24sata.
Раніше повідомлялось, що Срна веде переговори з ПАОКом.
Пізніше хорват спростував цю інформацію.
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