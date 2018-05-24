Агент Срни пояснив, навіщо той літав до Греції

Даріо Срна

Захисник Шахтаря Даріо Срна літав до Греції, щоб зустрітися з друзями.

Про це повідомив агент футболіста Дамір Штімац.

"Срна приїхав до Греції, щоб зустрітися з друзями. Він не веде переговори з командою з міста Салоніки. Мій клієнт буде розглядати пропозиції", - сказав представник хорвата.

"У певний період багато європейських клубів цікавилися кандидатурою Даріо. Тепер у претендентів є унікальна можливість підписати Срну як вільного агента. У Даріо є бажання продовжити грати", - цитує Штімаца 24sata.

Раніше повідомлялось, що Срна веде переговори з ПАОКом.

Пізніше хорват спростував цю інформацію.