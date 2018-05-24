Павелко: За Динамо буду гризти горлянку будь-якому ворогу
|Андрій Павелко
Президент ФФУ Андрій Павелко рішуче налаштований захищати інтереси київського Динамо.
Про це повідомляє Лівий берег.
"Взагалі це погана історія, що Федерація футболу нібито воює з Динамо. Але ми не воюємо з Динамо. Я Динамо люблю, вболіваю за цей клуб, поважаю, дружу з багатьма футболістами, з багатьма тренерами. Це не суперечка з Динамо або проти Динамо", - заявив очільник федерації.
"Це суперечка людей, які по-різному дивляться на розвиток футболу. Один бік прикривається щитом Динамо - це некрасиво, тому що там є вболівальники, там є гравці. Я сам уболівальник цього клубу. Я не воюю і не сперечаюся з командою", - підкреслив Павелко.
"Я сперечаюся з керівництвом, з менеджментом, яке вперше за 90 років отримало 3 очки штрафу. Багато запитань, але вони до менеджменту. Я за Динамо буду гризти горло будь-якому ворогові, який буде переходити дорогу динамівському вболівальнику, динамівським гравцям і клубу", - запевнив функціонер.
Нагадаємо, що Павелка тролять у центрі Києва перед фіналом Ліги чемпіонів. ФОТО.
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