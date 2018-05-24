Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
393 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
24.05.2018  23:58

Павелко: За Динамо буду гризти горлянку будь-якому ворогу

Андрій Павелко

Президент ФФУ Андрій Павелко рішуче налаштований захищати інтереси київського Динамо.

Про це повідомляє Лівий берег.

"Взагалі це погана історія, що Федерація футболу нібито воює з Динамо. Але ми не воюємо з Динамо. Я Динамо люблю, вболіваю за цей клуб, поважаю, дружу з багатьма футболістами, з багатьма тренерами. Це не суперечка з Динамо або проти Динамо", - заявив очільник федерації.

"Це суперечка людей, які по-різному дивляться на розвиток футболу. Один бік прикривається щитом Динамо - це некрасиво, тому що там є вболівальники, там є гравці. Я сам уболівальник цього клубу. Я не воюю і не сперечаюся з командою", - підкреслив Павелко.

"Я сперечаюся з керівництвом, з менеджментом, яке вперше за 90 років отримало 3 очки штрафу. Багато запитань, але вони до менеджменту. Я за Динамо буду гризти горло будь-якому ворогові, який буде переходити дорогу динамівському вболівальнику, динамівським гравцям і клубу", - запевнив функціонер.

Нагадаємо, що Павелка тролять у центрі Києва перед фіналом Ліги чемпіонів. ФОТО.





Читай також
Павелка тролять у центрі Києва перед фіналом Ліги чемпіонів. ФОТО
Павелко: Це історичний день для українського футболу
УЄФА зв'язалася з Павелком, щоб нагадати як треба використовувати кубок Ліги чемпіонів
Павелко хоче подати заявки на проведення в Україні фіналу Ліги Європи та Суперкубку УЄФА
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
00:15
Футбол. Король Іспанії прилетить до Києва на фінал Ліги чемпіонів
24.05.2018
23:58
Футбол. Павелко: За Динамо буду гризти горлянку будь-якому ворогу
23:39
Теніс. Українець Долгополов зіграє з першою ракеткою світу Надалем на Ролан Гаррос
23:15
Футбол. Легендарний Роналдінью збирається одружитись одразу на двох жінках
22:53
Футбол. 1000 вболівальників Ліверпуля не можуть вилетіти до Києва
22:37
Бокс. Боб Арум: Хочемо влаштувати бій Стівенсона і Гвоздика в Києві
22:20
Футбол. Став відомий календар фінальної стадії Євро-2020
21:59
Футбол. Агент Срни пояснив, навіщо той літав до Греції
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!