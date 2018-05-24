Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
302 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 21:43
Ліон втретє поспіль виграв жіночу Лігу чемпіонів
Французький Ліон став переможцем Ліги чемпіонів 2017/18 серед жінок.
У фіналі, який відбувся в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського, француженки впевнено здолали німецький Вольфсбург.
Жіноча Ліга чемпіонів
Фінал
24 травня
Вольфсбург - Ліон 1:4 ЕТ (0:0, 0:0, 1:3, 0:1)
Голи: 1:0 - 93 Хардер, 1:1 - 98 Анрі, 1:2 - 99 Ле Сомме, 1:3 - 102 Хегерберг, 1:4 - 119 Абілі
Нагадаємо, що учасники фіналу Ліги чемпіонів прибули у Київ та провели тренування. ВІДЕО.
🏆🏆🏆 Поздравляем "Лион" с победой над "Вольфсбургом" в финале женской Лиги чемпионов! 🏆🏆🏆#финалЖЛЧ pic.twitter.com/WUPxSteqF1— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 мая 2018 г.
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