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24.05.2018  21:43

Ліон втретє поспіль виграв жіночу Лігу чемпіонів

 

Французький Ліон став переможцем Ліги чемпіонів 2017/18 серед жінок.

У фіналі, який відбувся в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського, француженки впевнено здолали німецький Вольфсбург.

Жіноча Ліга чемпіонів

Фінал

24 травня

Вольфсбург - Ліон 1:4 ЕТ (0:0, 0:0, 1:3, 0:1)

Голи: 1:0 - 93 Хардер, 1:1 - 98 Анрі, 1:2 - 99 Ле Сомме, 1:3 - 102 Хегерберг, 1:4 - 119 Абілі

Нагадаємо, що учасники фіналу Ліги чемпіонів прибули у Київ та провели тренування. ВІДЕО.





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