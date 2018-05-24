Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
543 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 23:15
Легендарний Роналдінью збирається одружитись одразу на двох жінках
|Роналдінью та його наречені
Колишній півзахисник Барселони та збірної Бразилії Роналдінью хоче вступити в шлюб одночасно з двома жінками.
Про це повідомляє O Dia.
Зубастик одружиться на Присциллі Коельо і Беатрізі Соузі. Зараз дві жінки живуть з Роналдінью в американському місті Санта-Моніка. Саме у США відбудеться весілля, яке заплановане на серпень 2018 року.
Зазначимо, що в Бразилії багатоженство заборонене.
Нагадаємо, що Рональдінью розповів, завдяки чому досягнув успіху в чемпіонаті Іспанії.
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