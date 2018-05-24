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24.05.2018  23:15

Легендарний Роналдінью збирається одружитись одразу на двох жінках

Роналдінью та його наречені

Колишній півзахисник Барселони та збірної Бразилії Роналдінью хоче вступити в шлюб одночасно з двома жінками.

Про це повідомляє O Dia.

Зубастик одружиться на Присциллі Коельо і Беатрізі Соузі. Зараз дві жінки живуть з Роналдінью в американському місті Санта-Моніка. Саме у США відбудеться весілля, яке заплановане на серпень 2018 року.

Зазначимо, що в Бразилії багатоженство заборонене.

Нагадаємо, що Рональдінью розповів, завдяки чому досягнув успіху в чемпіонаті Іспанії.





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