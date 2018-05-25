Рекордний трансфер зірки Шахтаря в АПЛ відкладено





Лідер Шахтаря Фред вирішив поки відкласти своє рішення щодо можливого переходу у Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті.

Півзахисник повністю зосереджений на підготовці збірної Бразилії до чемпіонату світу, який відбудеться у Росії з 14 червня по 15 липня.

Саме після завершення Мундіалю Фред і визначиться, де саме він продовжить кар'єру.

У той же час в МЮ готові запропонувати Шахтарю 52,5 мільйонів фунтів стерлінгів за трансфер Фреда (майже 60 мільйонів євро), пише Daily Mail.

Тож безперечно цей трансфер встановить новий рекорд в українському футболі. Раніше найдорожчим футболістом, який виступав в УПЛ, був центрхав Шахтаря Фернандінью, який перейшов у Ман Сіті за 42 мільйони євро.

Нагадаємо, збрна Бразилії розпочне виступи на ЧС-2018 матчем проти Швейцарії 17 червня.

Раніше повідомлялося, що МЮ хоче завершити трансфер Фреда до старту ЧС-2018.