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25.05.2018  09:59

Напад на фанатів Ліверпуля у Києві: у поліції розповіли подробиці інциденту

 Під час бійки постраждало приміщення ресторану у Києві/mirror.co.uk

Уболівальники Ліверпуля, яких атакували представники фанатського руху України у Києві, відмовилися писати заяви у поліцію. 

Проте щодо затриманих учасників бійки у центрі столиці, які представляли українську сторону, вирішується питання щодо відкриття кримінального впровадження.

"Правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь в бійці, і в управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися давати будь-які пояснення з приводу того, що сталося, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а постраждалі відмовилися від написання заяв ", - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

На затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після проведення першочергової перевірки буде визначена правова кваліфікація інциденту, пише Сегодня.

Згідно із інформацією із фанатских пабліків у соцмережах, у бійці брали участь так звані "коні", тобто фанати київського ЦСКА.

Нагадаємо, напередодні Реал перед готелем у центрі міста зустрічали кількасот вболівальників

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський





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