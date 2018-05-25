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25.05.2018  11:23

Контроль м'яча vs агресивний та швидкісний футбол: Хацкевич відверто розповів про те, що він змінив у Динамо

 Олександр Хацкевич/ФК Шахтар

Із приходом Олександра Хацкевича на посаду головного тренера Динамо рік тому команда поступово перебудували схему гри. 

Попередній наставник киян Сергій Ребров поставив команді жорсткий контроль м'яча, тоді як Хацкевич робив акцент на агресивних діях усіх футболістів, використанні флангів під час атакувальних дій, розповів сам керманич біло-синіх в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"Зрозуміло, що від контролю м'яча нікуди не дінешся, тим більше, що хлопці грали у такий футбол тривалий час і це приносило результат. Проте, ми вирішили поміняти схему гри. Спершу було важко. Не всі сприйняли агресивний футбол, запропонований команді: коли ти працюєш з м'ячем, то фізичних витрат все-таки менше. А тут довелося більше часу працювати без м'яча, частіше працювати у відборі. Але потихеньку ми стали рухатися в тому напрямку, який вибрав наш тренерський штаб", - каже Хацкевич. 

"Приблизно у жовтні ми вже почали грати в більш агресивний, швидкісний футбол з активним використанням флангів і швидким переходом від оборони до атаки. У цьому плані у нас були вдалі матчі. У цілому, у першій половині сезону все одно було помітно, що команда часто грає в більш раціональний футбол. У деяких матчах ми використовували схему 4-1-4-1, яка була при Сергієві Станіславовичі Реброві, але при цьому намагалися переконати хлопців, що на футбольному полі потрібно більше ризикувати, частіше шукати щастя біля чужих воріт, а не замикати все на контролі м'яча", - пояснив свою позицію головний тренер Динамо.

При цьому Хацкевич додав, що про глобальні зміни на краще поки не можна говорити. 

Нагадаємо, Динамо завершило сезон яскравою перемогою над Шахтарем

Також Хацкевич вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи





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