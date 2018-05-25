Тренер Динамо зустрівся із Суркісом щодо можливих трансферів

Олександр Хацкевич/dynamo.kiev.ua

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич мав зустріч із президентом клубу щодо підсилення команди.

Про це сам керманич біло-синіх повідомив в інтерв'ю dynamo.kiev.ua, відповідаючи на запитання про перспективи у команді захисника Карлоса Самбрано.

"Ми вчора зустрічалися з президентом Динамо і, в тому числі, обговорювали тему Самбрано. Я сказав прямо, що в подальшому не бачу Самбрано в нашій команді", - розповів Хацкевич.

Нагадаємо, у середині травня Суркіс говорив, що збирається підсилити Динамо декількома футболістами.

Раніше Хацкевич розповів, у чому різниця його Динамо від команди Сергія Реброва.