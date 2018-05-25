Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
945 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 11:59
Тренер Динамо зустрівся із Суркісом щодо можливих трансферів
|Олександр Хацкевич/dynamo.kiev.ua
Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич мав зустріч із президентом клубу щодо підсилення команди.
Про це сам керманич біло-синіх повідомив в інтерв'ю dynamo.kiev.ua, відповідаючи на запитання про перспективи у команді захисника Карлоса Самбрано.
"Ми вчора зустрічалися з президентом Динамо і, в тому числі, обговорювали тему Самбрано. Я сказав прямо, що в подальшому не бачу Самбрано в нашій команді", - розповів Хацкевич.
Нагадаємо, у середині травня Суркіс говорив, що збирається підсилити Динамо декількома футболістами.
Раніше Хацкевич розповів, у чому різниця його Динамо від команди Сергія Реброва.
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