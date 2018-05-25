Ситуацію із вболівальниками Ліверпуля, які не змогли вилетіти у Київ, вирішено: стали відомі подробиці

Аеропорт Бориспіль прийме ще 1000 фанатів Ліверпуля

В аеропорту Бориспіль розрулили ситуацію із вболівальниками Ліверпуля, які не змогли вилетіти у Київ на фінал Ліги чемпіонів проти Реала.

Про те, що 1000 гостей із Великої Британії прибудуть у столицю України, повідомив заступник генерального директора аеропорта Бориспіль Євген Дихне.

"Унаслідок складних переговорів з авіакомпаніями, які здійснюють регулярні та чартерні перевезення в Борисполі, не пов'язані з перевезенням уболівальників Ліги чемпіонів, нам вдалося частково змістити графік польотів і прийняти дані повітряні судна", - написав Дихне на своїй сторінці у Facebook.

Також він додав, що ситуація виникла через погану комунікацію із представниками Ліверпуля та Реала та УЄФА.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, напередодні у Київ прибули учасники фіналу - Ліверпуль та Реал.

Також ввечері 24 травня фанати київського ЦСКА атакували вболівальників Ліверпуля у центрі міста.

Також стало відомо, що у ЗМІ розповіли про те, що буде із квитками на фінал Ліги чемпіонів, від яких відмовилися у Реалі.