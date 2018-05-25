Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
262 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
25.05.2018  13:57

Гравці Реала з чорного входу готелю, сідають в автобус та їдуть на тренування у Києві. ВІДЕО

 

Гравці Реала відправилися на тренування перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві

Футболісти мадридського клубу вийшли із чорного входу готелю Opera у центрі столиці та сіли в автобус.

За цим процесом спостерігали сотні вболівальників, які чергують біля місця проживання вершкових. 

Зазначимо, що на вулиці Богдана Хмельницького, де розташовано готель, та на навколишніх вуличках обмежено рух транспорту. 

Нагадаємо, напередодні Реал прибув у Київ під супровід декількасот вболівальників.

Також стало відомо, які футболісти можуть зіграти проти Ліверпуля.





Читай також
Король Іспанії прилетить до Києва на фінал Ліги чемпіонів
Ситуацію із вболівальниками Ліверпуля, які не змогли вилетіти у Київ, вирішено: стали відомі подробиці
Атака на фанатів Ліверпуля у центрі Києва: з'явилося нове відео інциденту
У ЗМІ розповіли про те, що буде із квитками на фінал Ліги чемпіонів, від яких відмовилися у Реалі
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
16:57
Футбол. Клуб Першої ліги несподівано розпочав процедуру ліквідації
16:40
Футбол. Скандальний матеріал про Козловського в одному зі ЗМІ повернули на сайт
16:17
Футбол. Тренер збірної України залишив команду і підписав контракт зі Спартаком, - ТаТоТаке
15:59
Футбол. Хачеріді: Отримав пропозицію від ПАОК, там грає мій друг
15:48
Футбол. Це провокація: міністр відреагував на бійку українців із фанатами Ліверпуля
15:30
Футбол. Хацкевич розповів про долю зірки з молодіжної команди Динамо
15:14
Футбол. Клуб Першої ліги, якому не вдалося вийти в УПЛ, почав чистку рядів
14:49
Футбол. Журналіст та головний редактор відомого видання звільнилися через президента Руха
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!