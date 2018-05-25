Гравці Реала з чорного входу готелю, сідають в автобус та їдуть на тренування у Києві. ВІДЕО

Гравці Реала відправилися на тренування перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві.

Футболісти мадридського клубу вийшли із чорного входу готелю Opera у центрі столиці та сіли в автобус.

За цим процесом спостерігали сотні вболівальників, які чергують біля місця проживання вершкових.

🔥 El equipo se dirige a una sesión de calentamiento. #APorLa13 pic.twitter.com/XcaDMO6SIW — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 25 травня 2018 р.

Зазначимо, що на вулиці Богдана Хмельницького, де розташовано готель, та на навколишніх вуличках обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, напередодні Реал прибув у Київ під супровід декількасот вболівальників.

Також стало відомо, які футболісти можуть зіграти проти Ліверпуля.