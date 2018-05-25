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262 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 13:57
Гравці Реала з чорного входу готелю, сідають в автобус та їдуть на тренування у Києві. ВІДЕО
Гравці Реала відправилися на тренування перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві.
Футболісти мадридського клубу вийшли із чорного входу готелю Opera у центрі столиці та сіли в автобус.
За цим процесом спостерігали сотні вболівальників, які чергують біля місця проживання вершкових.
🔥 El equipo se dirige a una sesión de calentamiento. #APorLa13 pic.twitter.com/XcaDMO6SIW— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 25 травня 2018 р.
Зазначимо, що на вулиці Богдана Хмельницького, де розташовано готель, та на навколишніх вуличках обмежено рух транспорту.
Нагадаємо, напередодні Реал прибув у Київ під супровід декількасот вболівальників.
Також стало відомо, які футболісти можуть зіграти проти Ліверпуля.
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