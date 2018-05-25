У Динамо розповіли деталі конфлікту із Хачеріді

Євген Хачеріді

Захисник Динамо Євген Хачеріді - чудовий футболіст, проте він втратив мотивацію та віру у команду.

Про це заявив головний тренер киян Олександр Хацкевич в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"Я добре знаю Женю ще по роботі у "дублі". Як футболіст він - просто супер! Але коли ми поїхали на перший збір до Австрії влітку, він почав питати: "Хто до нас прийде? Які футболісти? Які позиції підсилюємо?". Він уже як тренер почав міркувати: "Нам потрібен той чи цей футболіст. Чому прибрали того гравця? Чому той грає? ". Я йому кажу: "Женя, будеш тренером - будеш на цю тему говорити", - каже Хацкевич.

"У той період часу його біля себе дуже сильно тримав Віда. І Женя виконував все необхідне, граючи при цьому, в моєму розумінні, дуже сильно. Хачеріді також мотивували Ярмоленко, Сидорчук. Але взимку, коли ми поїхали на збори, Женя втратив віру в команду. Він говорив мені: "Миколайовичу, ми з цією командою не виграємо нічого, перспектив у нас немає". Він втратив мотивацію. Можливо, мені потрібно було наполягти на тому, щоб Женя на зимові збори з командою вже не їхав. Може бути, він перейшов би в інший клуб в зимове трансферне і Динамо, можливо, отримало б за нього якусь компенсацію. Але коли футболіст втрачає мотивацію, втрачає віру в своїх партнерів, то він цю команду вже не помічник", - додав тренер.

Нагадаємо, Хачеріді пішов на відкритий конфлікт із Хацкевичем під час матчу Ліги Європи між Динамо та Лаціо.

Після цього він грав лише за збірну України, а у Динамо був виведений з тренувального процесу.

Недавно стало відомо, що Хачеріді залишає Динамо.