Журналіст та головний редактор відомого видання звільнилися через президента Руха

Віталій Козловський

Головний редактор видання Футбол 24 Олександр Гапоненко та журналіст Андрій Сеньків звільнилися через президента Руха Григорія Козловського.

На сайті вийшов матеріал Андрія Сеньківа про те, що президент Руха продовжує відвідувати матчі команди, незважаючи на заборону КДК ФФУ.

Проте згодом він був видалений.

Стало відомо, що обидва самостійно приймали рішення про звільнення, проте його причиною стала цензура у редакційній політиці.

Гапоненко пояснив причину конфлікту на своїй сторінці у Facebook.

"У нас вийшла стаття Андрія Сеньківа про Григорія Козловського, а саме про те, що президент Руха продовжує відвідувати матчі, незважаючи на дискваліфікацію. Вона була вичитана мною, це була 100% журналістська робота, написана максимально коректно за викладом фактів. Через деякий час стаття зникла. Її не видаляв автор, її не видаляв я. Вона була видалена за рішенням керівництва компанії", - написав Гапоненко.



Нагадаємо, що у вересні минулого року контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ заборонив Козловському відвідувати матчі Руха протягом двох сезонів.

Зазначимо, що Футбол 24 входить у медіа-холдинг, який контролює мер Львова Андрій Садовий.

Раніше Козловський зробив скандальну заяву щодо арбітра у Першій лізі.