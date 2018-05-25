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25.05.2018  15:14

Клуб Першої ліги, якому не вдалося вийти в УПЛ, почав чистку рядів

 

Колос з Ковалівки Київської області розпочав чистку рядів, розпрощавшись із п'ятьма гравцями. 

Так, стало відомо, що центрбек Олександр Матвєєв та хавбек Дмитро Лєонов отримали статус вільних агентів. 

Раніше команду залишили півзахисник Богдан Семенко, а також двоє орендованих футболістів - лівий захисник Олександр Масалов та правий півзахисник Олександр Музичук.

Також за словами головного тренера Руслана Костишина, на цьому відтік непотрібних команді футболістів не завершено. 

Цікаво, що Колос продемонстрував стабільність у своїх виступах у Першій лізі: так, за результатами сезону-2017/18 та 2016/17 команда з Київщини займала 5-е місце. 

При цьому від 3-го місця, яке давало право на участь у плей-офф за вихід в УПЛ, Колос відстав на 10 очок. 

Нагадаємо, у заключному 34-му турі першості Колос поступився вдома Нафтовику.

Як відомо, пряму путівку в УПЛ на наступний сезон здобув чемпіон Першої ліги Арсенал-Київ.





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