Хацкевич розповів про долю зірки з молодіжної команди Динамо
|Богдан Лєднєв
Талановитий вінгер молодіжної команди Динамо Богдан Лєднєв отримає шанс від Олександра Хацкевича на літніх зборах команди в Австрії.
Про це розповів сам керманич біло-синіх в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.
"Так, Леднєв з нами тренується, забив у молодіжній першості 16 м'ячів, досить цікавий і перспективний хлопець. Але щоб грати в основному складі Динамо або конкурувати, треба ще грати на команду в обороні", - каже Хацкевич.
"У нього є дуже сильні якості в атаці. Швидше за все, Леднєв поїде з нами на перший збір до Австрії, але йому доведеться конкурувати день з тими ж Циганковим, Вербичем, Калитвинцевим. І тільки збори покажуть, чи готовий він до такої конкуренції, або ж йому буде краще піти в оренду, щоб пограти на більш дорослому рівні", - додав тренер.
Нагадаємо, що 20-річний Лєднєв забив два голи у ворота Шахтаря у вирішальному матчі першості УПЛ U-21, проте кияни не втримали перемогу, зігравши унічию 2:2. Цей результат зробив чемпіоном саме донецьку команду.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій