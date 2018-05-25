Хацкевич розповів про долю зірки з молодіжної команди Динамо

Богдан Лєднєв

Талановитий вінгер молодіжної команди Динамо Богдан Лєднєв отримає шанс від Олександра Хацкевича на літніх зборах команди в Австрії.

Про це розповів сам керманич біло-синіх в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"Так, Леднєв з нами тренується, забив у молодіжній першості 16 м'ячів, досить цікавий і перспективний хлопець. Але щоб грати в основному складі Динамо або конкурувати, треба ще грати на команду в обороні", - каже Хацкевич.

"У нього є дуже сильні якості в атаці. Швидше за все, Леднєв поїде з нами на перший збір до Австрії, але йому доведеться конкурувати день з тими ж Циганковим, Вербичем, Калитвинцевим. І тільки збори покажуть, чи готовий він до такої конкуренції, або ж йому буде краще піти в оренду, щоб пограти на більш дорослому рівні", - додав тренер.

Нагадаємо, що 20-річний Лєднєв забив два голи у ворота Шахтаря у вирішальному матчі першості УПЛ U-21, проте кияни не втримали перемогу, зігравши унічию 2:2. Цей результат зробив чемпіоном саме донецьку команду.